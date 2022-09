Viviendas para albergados de la Guillén serán construidas atrás de Promdeca

Juan Carlos Cardona, además, informó que luego de varios análisis se descartó la posibilidad de mover a los damnificados de la colonia Guillén a Ciudad Mateo.

“Es demasiado caro reubicar al personal en Ciudad Mateo y también es inviable ambientalmente en el mediano y corto plazo. Es una solución que podría plantearse, pero no está en la mesa”, aseguró.

De igual forma, reveló que se hicieron estudios en las residencias Morazán, construidas inicialmente para los afectados de los huracanes Eta y Iota en el gobierno anterior, y también se descartó la posibilidad.

“Se llegó a la conclusión que no reúne las condiciones. Esas casas contenedores, la temperatura es altísima, son muchísimas familia, no hay transporte público, no hay agua, no hay aguas negras”, afirmó.

El ministro enfatizó: “Realmente es un riesgo llevar a esa población a esa zona”.

La Alcaldía informó este martes que un total de 2,082 personas evacuadas que vivían en este sector de la capital.