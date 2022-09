Desesperación y drama viven más de cien familias en 10 albergues de la capital

De su lado, Francis Maradiaga, una joven de 24 años y con ocho meses de gestación, pasa sus noches en vela motivada por la preocupación de que su primogénito nazca en una de las aulas del centro educativo Agustín Alonzo, lugar donde lleva una semana albergada y sin un tan solo implemento para recibir a su retoño. “Quisiera estar en la casa, ya en octubre me toca (dar a luz)”, dijo la joven mientras acariciaba su voluptuoso vientre y su mirada se perdía en los movimientos que su mano hacía.

Si bien los más de 400 albergados tienen un colchón donde descansar, una frazada con qué arroparse y tres tiempos de comida, la falta de privacidad es evidente.

“Afortunadamente aquí nos conocemos todos y eso nos ayuda a no tener problemas, pero queremos estar en nuestras casas”, dijo Maritza Herrera, una madre de 60 años de edad encargada de cuidar a sus nietos.

Una improvisada cortina de plástico funciona como “puerta” mientras los vulnerables capitalinos damnificados se dan un baño.

“Tengo que madrugar para bañarme, porque a esa hora casi todos están dormidos. Es complicado”, lamentó una de las afectadas.A ello se suma la falta de colchonetas, ejemplo de ello es en centro educativo Agustín Alonzo, donde hay un total de 170 personas, pero no son suficientes para que los albergados tengan un reparador descanso. La misma situación pasan las personas que fueron reubicadas en el Instituto San Pablo, donde solo hay tres colchonetas por aula para cubrir a más de 50 damnificados.

Al drama se suma el inquebrantable amor que María López, una adulta mayor que puso como condición moverse a un albergue siempre y cuando le permitieran tener a siete perros: seis de ellos la han acompañado por varios años de su vida y uno más recién lo adoptó luego que vio que otra familia lo abandonó.

“Si no me aceptan con mis perros, no me voy”, fue la condición que la abuela dio a las autoridades municipales antes de abandonar su vivienda en la denominada zona cero de la Guillén.

Angelina Zúniga y Gloria López, hermanas de doña María, comparten un aula junto a los siete perritos que si bien ya son considerados como miembros de la familia, el espacio no está diseñado para la convivencia entre humanos y animales domésticos.

Las tres personas longevas anhelan mudarse a una casa cuyas condiciones sean adecuadas para criar a todas sus mascotas y tener una vejez tranquila. Piden apoyo a los capitalinos para que les donen alimento para los cachorros.

