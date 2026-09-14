Vecinos denuncian patrulla policial abandonada desde hace un año en Bella Oriente

Tegucigalpa, Honduras.- Una radiopatrulla de la Policía Nacional permanece desde hace aproximadamente un año estacionada en la calle principal de la residencial Bella Oriente, según denunciaron vecinos del sector, quienes piden a las autoridades investigar la situación del vehículo.

De acuerdo con la denuncia recibida por EL HERALDO, el vehículo se encuentra abandonado al lado izquierdo de la calle principal, a unos 100 metros de la posta policial ubicada en el acceso a la residencial.

Los pobladores aseguran que la patrulla permanece en condiciones de deterioro y consideran que el vehículo debería encontrarse en reparación en los talleres que la Policía Nacional tiene en la colonia San Miguel.

Los vecinos afirman que han consultado sobre la permanencia de la patrulla y aseguran que una abogada que reside frente al lugar sostiene que el vehículo es de su propiedad.