Tortillerías despiden al personal para lidiar con los costos de producción

“No es que ganara la gran cosa, pero ese poquito me ayudaba a pasar la quincena. Ahora veré qué hago porque tengo tres niños a los que debo alimentar”, lamentó Carmen.

Con más de 40 años de experiencia en el oficio, Carmen Rodríguez acaba de perder su empleo en la fábrica donde trabajó durante más de una década, porque su jefa ya no podía pagarle su sueldo.

Al preguntarle el porqué la despidieron, respondió: “La señora solo me dijo ‘mamá, ya no puedo pagarle, por favor, ya no venga’, y ahí acabó todo”, relató la entrevistada.

Pero con el despido de Rodríguez, se suman otros ciudadanos que también enfrentan el mismo problema y que hoy no tienen un trabajo con el cuál subsistir.

“Compa, yo chambié (trabajé) acomodando los sacos de harina que ingresaban a la fábrica de tortillas, pero como todo subió de precio, el viejo (patrón) me despidió”, compartió Raúl Vázquez, trabajador informal.