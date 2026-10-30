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Taxistas solicitan bono mensual de L12,000 al gobierno por alza de combustibles

El gremio asegura que los conductores necesitan generar hasta 1,300 lempiras diarios para cubrir combustible y pago de turno, antes de obtener ganancias

  • Actualizado: 30 de octubre de 2026 a las 15:53
Taxistas solicitan bono mensual de L12,000 al gobierno por alza de combustibles

La propuesta contempla un apoyo económico para los conductores, propietarios de unidades y dueños de concesiones, como una medida para reducir el impacto de los gastos de operación.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación de Taxistas de Honduras (Ataxish) solicitó al gobierno un bono compensatorio de 12,000 lempiras mensuales ante el incremento de los combustibles y los costos que enfrentan los conductores para mantener sus unidades.

Luis Martínez, presidente de Ataxish, informó que representantes del sector acudieron a Casa Presidencial para presentar formalmente sus demandas al gobierno.

Según Martínez, la propuesta contempla un apoyo económico para conductores, propietarios de unidades y dueños de concesiones, con el propósito de reducir el impacto de los costos de operación.

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Martínez explicó que actualmente un taxista puede gastar alrededor de 800 lempiras diarios en combustible.

A este gasto se suman otros 500 lempiras por el pago del turno, por lo que un taxista necesita generar alrededor de 1,300 lempiras al día antes de obtener alguna ganancia.

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El dirigente señaló que el congelamiento del precio del diésel no representa un beneficio directo para los taxistas, ya que la mayoría de las unidades utiliza gasolina y gas.

“Nuestras unidades no usan diésel; lo que usan diésel son las rastras y los buses”, manifestó Martínez al explicar por qué consideran que las medidas anunciadas para otros sectores del transporte no responden a sus necesidades.

Además del encarecimiento de los combustibles, los taxistas aseguran que enfrentan dificultades por la competencia de unidades que operan al margen de la legalidad: como los taxis VIP.

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La solicitud fue presentada mediante una petición formal dirigida al presidente de la República, en la que los representantes del sector expusieron los gastos que deben cubrir diariamente y la necesidad de recibir un apoyo económico.

Los taxistas esperan una respuesta favorable del gobierno para atender sus demandas, aunque hasta el momento no se ha confirmado la aprobación del bono ni las condiciones en que podría entregarse.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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