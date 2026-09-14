Seis centros de salud con atención médica este 15 de septiembre en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La Región Sanitaria Metropolitana (RMS) del Distrito Central informó que este 15 de septiembre se mantendrá la atención médica en varios establecimientos de salud, pese a las celebraciones por el 205 aniversario de la independencia patria.
La medida busca garantizar que la población del Distrito Central tenga acceso a los servicios sanitarios durante la jornada festiva y evitar que las emergencias queden sin respuesta.
De acuerdo con la información oficial, seis establecimientos de salud estarán habilitados para brindar atención a los ciudadanos en un horario de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
Entre los centros de salud que permanecerán atendiendo se encuentran Alonso Suazo, Las Crucitas y Villa Adela, ubicados en diferentes sectores del Distrito Central.
También estarán disponibles los establecimientos de salud de Manchén, Carrizal y El Chile, como parte del plan establecido por las autoridades sanitarias para este día.
La RMS del Distrito Central hizo un llamado a la población a tomar en cuenta los horarios establecidos y acudir a estos establecimientos en caso de necesitar atención médica.
La disposición contempla la continuidad de los servicios durante una fecha en la que miles de capitalinos participarán en las actividades cívicas y desfiles conmemorativos de la independencia.
Además de los establecimientos que funcionarán durante el día, las autoridades informaron que los Sistema Periférico de Emergencia (SPU) continuarán atendiendo las 24 horas.
Los SPU que permanecerán disponibles durante toda la jornada se encuentran en la colonia Hato de Enmedio, Belén y colonia El Sitio, garantizando atención permanente para situaciones que requieran asistencia inmediata.
La RMS recordó a la población que, aunque el 15 de septiembre es una fecha de celebración nacional, los servicios de salud mantendrán esta cobertura especial para garantizar la atención a los capitalinos.