Seis centros de salud con atención médica este 15 de septiembre en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La Región Sanitaria Metropolitana (RMS) del Distrito Central informó que este 15 de septiembre se mantendrá la atención médica en varios establecimientos de salud, pese a las celebraciones por el 205 aniversario de la independencia patria. La medida busca garantizar que la población del Distrito Central tenga acceso a los servicios sanitarios durante la jornada festiva y evitar que las emergencias queden sin respuesta. De acuerdo con la información oficial, seis establecimientos de salud estarán habilitados para brindar atención a los ciudadanos en un horario de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Entre los centros de salud que permanecerán atendiendo se encuentran Alonso Suazo, Las Crucitas y Villa Adela, ubicados en diferentes sectores del Distrito Central. También estarán disponibles los establecimientos de salud de Manchén, Carrizal y El Chile, como parte del plan establecido por las autoridades sanitarias para este día. La RMS del Distrito Central hizo un llamado a la población a tomar en cuenta los horarios establecidos y acudir a estos establecimientos en caso de necesitar atención médica. La disposición contempla la continuidad de los servicios durante una fecha en la que miles de capitalinos participarán en las actividades cívicas y desfiles conmemorativos de la independencia. Además de los establecimientos que funcionarán durante el día, las autoridades informaron que los Sistema Periférico de Emergencia (SPU) continuarán atendiendo las 24 horas.