¿Qué centros de salud estarán abiertos durante la Semana Santa en la capital?

Tegucigalpa, Honduras.- Ante el inicio de la Semana Santa, varios centros de salud en Tegucigalpa y Comayagüela permanecerán abiertos al público, según informes de la Región Metropolitana de Salud (RMS).
Las autoridades detallaron que desde el lunes 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril, distintos establecimientos continuarán brindando consulta externa y otros servicios esenciales para atender a la población capitalina durante el período vacacional.
De acuerdo con la información oficial, en Tegucigalpa y Comayagüela permanecerán habilitados los Centros Integrales de Salud (CIS) de Alonso Suazo , El Carrizal, Villa Adela, Las Crucitas y El Chile, con horario de atención de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
Los servicios que se mantendrán durante este período incluyen consulta externa, de urgencias, actividades de promoción y prevención de la salud, vacunación sostenida, curaciones e inyecciones.
No obstante, las autoridades sanitarias recomendaron a la población que ante emergencias de mayor gravedad, se acuda directamente a los hospitales de turno o se comunique con el 911, que dará orientación a la población sobre los centros de atención disponibles más cercanos.
De forma paralela, la RMS informó que se inició la entrega de medicamentos en las principales salidas de la capital como parte de un plan de prevención ante la movilización masiva de personas durante la Semana Santa.
“En esta Semana Santa 2026 decimos presente con la entrega de medicamentos para adultos y niños”, aseguró Pamela Avilez, doctora de Redes Integradas de la Región Metropolitana de Salud.
En caso de emergencias, autoridades del Hospital Escuela anunció que estará trabajando normal en todas sus áreas este lunes 30 y martes 31 de marzo, sin embargo, a partir del miércoles 1 de abril hasta el domingo 5 de abril se estarán atendiendo emergencias.