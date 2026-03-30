¿Qué centros de salud estarán abiertos durante la Semana Santa en la capital?

Tegucigalpa, Honduras.- Ante el inicio de la Semana Santa, varios centros de salud en Tegucigalpa y Comayagüela permanecerán abiertos al público, según informes de la Región Metropolitana de Salud (RMS).

Las autoridades detallaron que desde el lunes 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril, distintos establecimientos continuarán brindando consulta externa y otros servicios esenciales para atender a la población capitalina durante el período vacacional.

De acuerdo con la información oficial, en Tegucigalpa y Comayagüela permanecerán habilitados los Centros Integrales de Salud (CIS) de Alonso Suazo , El Carrizal, Villa Adela, Las Crucitas y El Chile, con horario de atención de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Los servicios que se mantendrán durante este período incluyen consulta externa, de urgencias, actividades de promoción y prevención de la salud, vacunación sostenida, curaciones e inyecciones.