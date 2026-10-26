Pasaje a Zambrano, Támara y Ciudad España subirá hasta L3 en rutas autorizadas

Tegucigalpa, Honduras.- Los pasajeros que viajan desde Tegucigalpa hacia Zambrano, Támara, Ciudad España y otras comunidades del sector norte deberán pagar tres lempiras adicionales por el pasaje, como parte del ajuste temporal autorizado para el transporte suburbano. El comisionado presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Emilio Maldonado, explicó que el incremento dependerá de la distancia de cada recorrido: las rutas cortas tendrán un aumento de dos lempiras y las más largas, de tres. Entre los recorridos largos mencionados por el funcionario figuran el corredor de Zambrano, Campo Verde, Divina Providencia, Támara y Ciudad España. También mencionó sectores como Mateo, Las Casitas, Reynel Fúnez y Altos de Santa Rosa.

El ajuste no se aplicará de manera general a todas las rutas del transporte público, sino únicamente a las que cuenten con la autorización correspondiente del IHTT.

¿Por qué se aplica el aumento y cuándo entra en vigencia?

El funcionario indicó que la decisión se tomó después de varias reuniones con dirigentes del transporte suburbano, quienes solicitaron revisar las tarifas ante el encarecimiento de los combustibles y los costos de operación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Llegamos a buscar un balance y se tomó la decisión de apoyarles con una medida temporal de un incremento al precio de la tarifa con un ajuste”, declaró Maldonado. El comisionado señaló que el incremento autorizado representa menos del 10% y que se busca equilibrar las necesidades de los transportistas con el impacto que el aumento puede tener en los usuarios. La medida será revisada en enero de 2027, cuando las autoridades evaluarán si se mantiene o se suspende, según el comportamiento de los precios de los combustibles y las condiciones del sector.