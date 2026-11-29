Tegucigalpa, Honduras. Los niveles de almacenamiento de las represas que abastecen de agua potable a la capital hondureña podrían continuar en descenso ante las escasas posibilidades de lluvias previstas para los próximos días, principalmente en Francisco Morazán.

El reporte de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), correspondiente a este domingo 29 de noviembre, establece que el embalse Los Laureles se encuentra al 84.25% de su capacidad, mientras La Concepción registra apenas un 40.83%.

Las cifras reflejan que La Concepción continúa siendo la represa con mayor preocupación por sus reservas, al mantenerse por debajo de la mitad de su capacidad de almacenamiento y dentro de la categoría de riesgo hídrico alto.

En términos de volumen, Los Laureles almacena 8.849 millones de metros cúbicos de agua, con un nivel de 1,031.24 metros sobre el nivel del mar.

Por su parte, La Concepción registra 14.782 millones de metros cúbicos y un nivel de embalse de 1,140 metros sobre el nivel del mar, de acuerdo con los datos oficiales.