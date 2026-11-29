Tegucigalpa, Honduras. Los niveles de almacenamiento de las represas que abastecen de agua potable a la capital hondureña podrían continuar en descenso ante las escasas posibilidades de lluvias previstas para los próximos días, principalmente en Francisco Morazán.
El reporte de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), correspondiente a este domingo 29 de noviembre, establece que el embalse Los Laureles se encuentra al 84.25% de su capacidad, mientras La Concepción registra apenas un 40.83%.
Las cifras reflejan que La Concepción continúa siendo la represa con mayor preocupación por sus reservas, al mantenerse por debajo de la mitad de su capacidad de almacenamiento y dentro de la categoría de riesgo hídrico alto.
En términos de volumen, Los Laureles almacena 8.849 millones de metros cúbicos de agua, con un nivel de 1,031.24 metros sobre el nivel del mar.
Por su parte, La Concepción registra 14.782 millones de metros cúbicos y un nivel de embalse de 1,140 metros sobre el nivel del mar, de acuerdo con los datos oficiales.
Aunque La Concepción almacena un volumen superior al de Los Laureles, su porcentaje de capacidad es considerablemente menor, debido a las diferencias en las dimensiones de ambos embalses.
Escasas posibilidades de lluvias
El panorama meteorológico tampoco representa una expectativa favorable de precipitaciones para la zona central del país. Para este lunes, una vaguada prefrontal estará generando lluvias y chubascos débiles dispersos en sectores de las regiones noroccidental y norte.
Sin embargo, para el departamento de Francisco Morazán se pronostican condiciones de cielo despejado a poco nublado, con un ambiente mayormente seco durante la jornada.
La ausencia de precipitaciones importantes en la zona central reduce las posibilidades de que las represas reciban aportes significativos de agua lluvia, por lo que sus niveles podrían continuar disminuyendo si se mantienen estas condiciones.
El comportamiento de los embalses estará condicionado por las lluvias que puedan registrarse en las zonas altas de Lepaterique donde se encuentran las cuencas que alimentan los reservorios, además del volumen de agua que se extrae diariamente para abastecer a la población.
En cuanto a la producción, la planta de Los Laureles reporta 500 litros por segundo, mientras que el subsistema La Concepción registra 850 litros por segundo desde su planta de tratamiento.