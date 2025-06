Un semana con creatividad y conciencia ecológica lidera Nestlé en escuelas

Con entusiasmo, los niños dieron vida a envases que les llevó el personal de Nestlé, transformándolos en útiles escolares personalizados. Los escolares ampliaron su conocimiento sobre el reciclaje, creatividad y trabajo en equipo.

Óscar Funez, estudiante de la Escuela República de Brasil, manifestó que “la actividad es muy bonita porque me gusta mucho pintar, le puedo dar mucha utilidad a mi lapicero guardando todos mis útiles, me quedó muy bonita y me gusta mucho”.

El equipo de Nestlé, compartió la importancia de las tres erres, reutilizando materiales y reduciendo el impacto que pueden tener los mismos en el medio ambiente. La dinámica permitió que los estudiantes entendieran la importancia de su rol como agentes de cambio en la sociedad.

Lynda Marín, gerente de Asuntos Corporativos de Nestlé, expresó que “nos sentimos muy orgullosos de haber participado esta semana con los estudiantes de las diferentes escuelas, en las que tuvimos la oportunidad de dar charlas como utilizar los productos post consumo, aprendimos de ellos”.