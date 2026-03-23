Protestas en la Alcaldía por salarios atrasados; les adeudan dos meses

Tegucigalpa, Honduras.- Los empleados de la Alcaldía Municipal de Tegucigalpa se mantienen en protesta en las difrentes instalaciones de la comuna capitalina argumentando que llevan dos meses sin pago. La manifestación, que comenzó la semana pasada incluyen oficinas del centro de Tegucigalpa y la Unidad Municipal Ambiental y las oficinas de Orden Público en el mercado La Isla de Tegucigalpa. “Esto se debe a que el viernes nos despacharon, nos dieron este día de teletrabajo, dijeron que nos fuéramos con los conciertos, pero lo que hicieron fue quitar los reloj marcadores y levantar los libros donde marcábamos asistencia”, expresó el empleado municipal Mariano Carranza Rodríguez. De acuerdo con los trabajadores, la medida adoptada por las autoridades provocó incertidumbre, ya que aseguran que no recibieron información clara sobre su situación laboral ni sobre el cumplimiento de sus derechos. “Aquí nadie se ha pronunciado con nosotros, nadie ha venido a decirnos si nos van a despachar o si van a respetar nuestros derechos; ya vamos para tres meses sin recibir salario”, denunció Carranza Rodríguez.

Los manifestantes indicaron que su principal exigencia es el pago de salarios atrasados y el respeto a los contratos firmados bajo la administración anterior, los cuales aseguran siguen vigentes. “Necesitamos que nos paguen nuestros derechos y que nos despachen; aquí nadie se quiere quedar, lo único que pedimos es que se cumpla el contrato que fue firmado hasta el 31 de diciembre de 2026”, agregó el empleado. Asimismo, denunciaron que las acciones recientes podrían estar orientadas a eliminar contratos, lo que ha incrementado la tensión entre el personal que continúa en protesta. “Lo que están haciendo es tratar de abolir ese contrato; nosotros queremos irnos, pero que nos paguen todo lo que nos corresponde, porque nadie está aquí por gusto ni queriendo quedarse”, afirmó. Por su parte, el gerente de la Unidad de Gestión de Riesgo de la Alcaldía Municipal, Erik Fortin, confirmó que las protestas están vinculadas al atraso en el pago de salarios correspondientes a inicios del año. “Ahorita las protestas están porque no se les ha cancelado el salario de enero y febrero; el proceso está en curso, pero esa es la principal manifestación que ellos tienen”, explicó el funcionario.