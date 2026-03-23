Denuncian retiro de relojes marcadores en la AMDC y temen despidos

Tegucigalpa, Honduras. - Las instalaciones de la Gerencia de Orden Público de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) permanecen tomadas por empleados que denuncian atraso en el pago de salarios y posibles acciones irregulares por parte de las autoridades municipales.

De acuerdo con los trabajadores, el conflicto se intensificó luego de que el pasado viernes se les indicara que realizarían teletrabajo debido a actividades en la ciudad. Sin embargo, al retirarse, aseguran que fueron removidos los relojes marcadores y los libros de control de asistencia, lo que interpretan como una medida orientada a desvincularlos sin previo aviso.

“Nos despacharon con el argumento de teletrabajo por los conciertos, pero lo que hicieron fue quitar el reloj marcador y levantar los libros donde marcábamos asistencia. Aquí nadie ha venido a decirnos qué está pasando”, expresó Mariano Carranza, empleado de la AMDC.

Los manifestantes también denuncian que llevan cerca de tres meses sin recibir salario, situación que ha generado malestar generalizado entre el personal afectado.