Nuevos buses mejorarían tráfico vehicular en la capital hasta un 30%

Aunque todavía el estudio no finaliza, las estimaciones preliminares de acuerdo al sector transporte indican que unas 350 unidades podrían ser adquiridas para sacar de circulación el mismo número en un plazo de dos años.

¿Pero cómo se mejoraría?, de acuerdo con los entrevistados las nuevas unidades y sus conductores trabajarán en horarios lo que significa que los obreros del volante ya no tendrán la presión de tarifas porque tendrán un sueldo fijo.

“Imagínese en la ciudad tenemos unos 1,400 buses, de esos solo saldrían 700 con un nuevo servicio por horarios. Ya no será cantidad de pasajeros, no habrá pleitos en la calle ya no serán tarifas porque hablamos de un sueldo mensual para ellos”, reiteró.