Más de L 600 millones entregados a transportistas en menos de 5 años

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con la presión de ajustar las tarifas del dueño de la unidad, la “renta” del crimen organizado y el dinero para mantener a su familia, Miguel pasa mínimo 12 horas diarias tras el volante de un bus tipo rapidito.

Mientras lamenta el alto costo de los repuestos, combustibles, inseguridad y competencia desleal asegura que los “beneficios” económicos del gobierno al final se quedan en los dueños y no en el conductor que arriesga su vida en las calles. “No tengo otra fuente de empleo, créame que como muchos otros compañeros no tenemos opción, aquí no hay trabajo”, garantizó uno de los 1,662 conductores de buses en la capital.

