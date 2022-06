“No hay alcalde”: capitalinos señalan baches y piden reparación de calles en mal estado

La campaña, que hasta ahora no ha sido acreditada a nadie, elevó la voz de reclamo de los ciudadanos, quienes a través de la página de Facebook de Diario EL HERALDO se quejaron y pidieron al alcalde Jorge Aldana una inmediata reparación.

Las fuertes lluvias registradas en las últimas semanas y que han provocado severas inundaciones, más el descuido y la falta de mantenimiento, han provocado las principales calles y avenidas de la ciudad tengan enormes baches que ponen en peligro la vida de los conductores.

Ante los reclamos de la ciudadanía, el alcalde Jorge Aldana, quien tiene cuatro meses en el cargo, señaló que la problemática vial viene desde hace muchos años y aseguró que desde la Corporación Municipal están trabajando para mejorar el estado de las calles.

“Lo que hemos heredado no es tarea fácil. Las calles en la capital tienen un colapso no de ahorita, ninguna ciudad se destruye en cuatro o cinco meses, en una ciudad donde ha habido inversiones correctas no se destruye en ese tiempo, ni con un una lluvia, hoy lo que vemos es el reflejo de las malas inversiones en la capital”, manifestó el edil Jorge Aldana.

“Estamos trabajando en cada detalle en cada punto y cada acción para resolver los problemas de la capital, estamos trabajando con jornadas de bacheo intenso, con horarios nocturnos de 8:00 de la noche a 5:00 de la mañana, atendiendo el reclamo ciudadano”, agregó.

En las últimas semanas el edil capitalino ha sido blanco de muchos cuestionamientos a raíz de las inundaciones y el mal estado de las calles que ha afectado de gran manera a los pobladores del Distrito Central.

