Miles de fieles llegan a Tegucigalpa para saludar a la Virgen de Suyapa
Miles de fieles se congregan en Tegucigalpa para rendir homenaje y expresar su devoción a la Virgen de Suyapa. La celebración incluye ofrendas, flores y actos de fe que reflejan la importancia de la tradición religiosa en la capital hondureña.
Alex Pérez
seguir +
Actualizado: 02 de febrero de 2026 a las 16:39
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Miles de fieles llegan a Tegucigalpa para saludar a la Virgen de Suyapa
Alex Pérez
Videos Honduras
Gobierno de Xiomara destinó L1,200 millones solo en renta de vehículos en 2025
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Presidente Nasry Asfura sostendrá encuentro diplomático con Donald Trump en Estados Unidos
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Así progresan las obras en carretera alterna de La Cañada para mejorar movilidad en zona sur
Alex Pérez
Videos Honduras
La madrugada más fría del año: Intibucá marcó 2 grados
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Gobierno de Xiomara Castro entregará solo cuatro helicópteros H145 de los seis anunciados
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Observar, Recordar, Ejecutar: la fórmula de Nasry Asfura para un gobierno eficiente
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Frente frío histórico genera temperaturas extremas de hasta -3 grados en Centroamérica
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Fieles hondureños rinden homenaje a la Virgen de Suyapa con música
Marbin López
Videos Honduras
Fernando y Gerson Ventura entregan ofrenda floral a la Virgen de Suyapa desde Tela
Marbin López
Videos Honduras
Alcalde Diego Zelaya anuncia reestructuración por 82 millones en gastos de la administración anterior
Marbin López
Videos
Doña Ernestina, 50 años sirviendo a los peregrinos de la Virgen de Suyapa
Marbin López