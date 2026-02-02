  1. Inicio
Miles de fieles llegan a Tegucigalpa para saludar a la Virgen de Suyapa

Miles de fieles se congregan en Tegucigalpa para rendir homenaje y expresar su devoción a la Virgen de Suyapa. La celebración incluye ofrendas, flores y actos de fe que reflejan la importancia de la tradición religiosa en la capital hondureña.

  • Actualizado: 02 de febrero de 2026 a las 16:39
El Heraldo Videos