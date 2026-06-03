Estudiantes lideran el cuidado ambiental: "El mundo sin área verde no es nada"

Tegucigalpa, Honduras.- El verdadero cambio no se escribe con discursos, sino con las manos llenas de tierra, restos de café y una inquebrantable esperanza infantil. Para los pequeños gigantes que lideran los Comités Ambientales y Clubes Ecológicos, ensuciarse las manos no representa un problema cuando el fin supremo es sanar el entorno; al contrario, cada capa de residuo orgánico depositada fue un reflejo de su entusiasmo y del profundo amor que sienten por una naturaleza que clama por ser rescatada.

La apasionante carrera verde del proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente, impulsado por EL HERALDO, continuó su recorrido en esta segunda semana de actividades. En esta ocasión, los Centros de Educación Básica Rafael Pineda Ponce #2 y Ramón Cálix Figueroa abrieron sus puertas para recibir al personal de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), quienes expusieron acerca de la elaboración de compostaje.

Entrega, compromiso y manos a la obra

La respuesta de las comunidades escolares reafirmó el enorme espíritu de entrega que caracteriza a los Comités Ambientales y Clubes Ecológicos de esta duodécima edición. Los niños cumplieron con total disciplina su asignación de recolectar la materia prima desde sus hogares, llegando a los talleres con insumos idóneos para el proceso. Conchas de frutas, restos de vegetales y café, hojas secas y cartones de huevo fueron meticulosamente ordenados por los estudiantes para dar vida a las aboneras. El deseo colectivo de ver una Tegucigalpa más limpia y próspera se ha convertido en el motor que impulsa a cada escuela participante. Durante la jornada en el CEB Ramón Cálix Figueroa, uno de los escolares entrevistados detalló con precisión lo aprendido en el taller al explicar:

"Estamos haciendo un abono casero con varios materiales residuales. Se dividen en dos partes, los secos y los húmedos. Se reciclan el cartón, las conchas también, huevos que ya cocinamos... hojas que se caen de los árboles, conchas que le quitamos a las frutas, todo eso".



Conciencia que trasciende las aulas

Más allá de la técnica agrícola de bajo costo, las capacitaciones están llamando a la reflexión a los menores sobre la crisis ambiental que atraviesa el territorio hondureño. Al ser consultados sobre los motivos que los impulsaron a sumarse a esta competencia ecológica, los escolares demostraron una madurez ejemplar que debería servir de ejemplo para los adultos. "Eso es importante para cuidar el ambiente. En todo el país no hay tanta naturaleza por lo mismo, porque se queman bosques, por todo eso. Yo me metí porque me gusta todo esto del cuidado de la naturaleza, para poder reanimar otra vez todo el mundo, porque el mundo sin área verde no es nada", reflexionó con nobleza uno de los pequeños líderes ambientales.

Otra alumna destacó el impacto motivacional del taller impartido por la SERNA, compartiendo su visión sobre la identidad natural de la nación: "Aprendí a cuidar el medio ambiente y a hacer un compostaje para ayudar a las plantas a crecer más. Nuestro país sin plantas no se mira bien, y necesitamos hacer más plantas porque sin ellas Honduras no sería un país bonito”. Finalmente, realizó un llamado al resto de la población para tomar conciencia sobre el cuidado del medioambiente y “que lo hagan para hacer un mundo mejor". Tras este despliegue ecológico, mañana concluirá oficialmente el taller práctico de Elaboración de Compostaje con la esperada visita al CEB Roberto Sosa, donde se sellará este ciclo formativo orientado a erradicar la contaminación y devolverle la fertilidad a los suelos de la capital.

Gracias a nuestros patrocinadores

Escuelas Amigables con el Ambiente es posible gracias al patrocinio de Walmart, Nestlé, Vanguardia, World Vision, Alcaldía Municipal del Distrito Central, Equipos Industriales, Cruz Roja Hondureña, Reciclaje Diamante, Metrocinemas y Santillana Honduras.

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