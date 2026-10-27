  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Mototaxistas proponen incremento de L5 a la tarifa por carrera urbana

El gremio analiza la propuesta con el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre ante el alza de los combustibles y los costos de mantenimiento. El aumento todavía no ha sido aprobado

  • Actualizado: 27 de octubre de 2026 a las 16:13
Mototaxistas proponen incremento de L5 a la tarifa por carrera urbana

La propuesta todavía está sujeta a los acuerdos que alcancen los transportistas con las autoridades, por lo que el aumento de cinco lempiras no está confirmado.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los mototaxistas de Honduras buscan aumentar de 20 a 25 lempiras el costo de cada carrera en el área urbana, debido al incremento de los combustibles, los repuestos y otros gastos de operación.

Marvin Chinchilla, presidente de la Asociación de Mototaxistas de Honduras, informó que el sector ya sostuvo reuniones con autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) para analizar la propuesta.

El dirigente explicó que la tarifa actual resulta insuficiente para cubrir los gastos de mantenimiento de las unidades y los ingresos diarios de los conductores.

Sector transporte solicita al gobierno revisar tarifas tras aumento de combustibles

“Ya hoy el rendimiento de la tarifa nos está dejando en escasez, tanto con el mantenimiento de las unidades, como el pan que llevamos a nuestras mesas el día a día”, manifestó Chinchilla.

Aumento dependerá de acuerdos con el IHTT

El representante del gremio indicó que las conversaciones buscan establecer un mecanismo que permita revisar las tarifas y determinar el ajuste que podría aplicarse al servicio.

“Vamos a ver con la Comisión a ver en base a qué arancel podemos nosotros regular nuestras tarifas para poder anunciarlo a la ciudadanía", afirmó Chinchilla.

Además, recalcó que "tenemos que hacer estos ajustes porque nos está golpeando severamente el incremento en los precios del combustible”.

Sin embargo, la propuesta todavía está sujeta a los acuerdos que alcancen los transportistas con las autoridades, por lo que el aumento de cinco lempiras no está confirmado.

Gobierno absorbe alza y otorga subsidio de 2 lempiras al transporte público urbano

De aprobarse, la tarifa pasaría de 20 a 25 lempiras por carrera urbana, es decir, un incremento de cinco lempiras.

Mientras continúan las conversaciones, los usuarios deberán esperar una resolución oficial para conocer si se autoriza el ajuste y cuándo entraría en vigor.

El lunes, el IHTT anunció un incremento de entre dos y tres lempiras en las rutas suburbanas. La posibilidad de un alza en el pasaje de las mototaxis sería otro duro golpe para la economía de los capitalinos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias