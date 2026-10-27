Mototaxistas proponen incremento de L5 a la tarifa por carrera urbana

Tegucigalpa, Honduras.- Los mototaxistas de Honduras buscan aumentar de 20 a 25 lempiras el costo de cada carrera en el área urbana, debido al incremento de los combustibles, los repuestos y otros gastos de operación. Marvin Chinchilla, presidente de la Asociación de Mototaxistas de Honduras, informó que el sector ya sostuvo reuniones con autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) para analizar la propuesta. El dirigente explicó que la tarifa actual resulta insuficiente para cubrir los gastos de mantenimiento de las unidades y los ingresos diarios de los conductores.

“Ya hoy el rendimiento de la tarifa nos está dejando en escasez, tanto con el mantenimiento de las unidades, como el pan que llevamos a nuestras mesas el día a día”, manifestó Chinchilla.

Aumento dependerá de acuerdos con el IHTT

El representante del gremio indicó que las conversaciones buscan establecer un mecanismo que permita revisar las tarifas y determinar el ajuste que podría aplicarse al servicio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Vamos a ver con la Comisión a ver en base a qué arancel podemos nosotros regular nuestras tarifas para poder anunciarlo a la ciudadanía", afirmó Chinchilla. Además, recalcó que "tenemos que hacer estos ajustes porque nos está golpeando severamente el incremento en los precios del combustible”. Sin embargo, la propuesta todavía está sujeta a los acuerdos que alcancen los transportistas con las autoridades, por lo que el aumento de cinco lempiras no está confirmado.