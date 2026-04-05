Monseñor Nácher: "La pascua no es solo un tema de fe, es un ejemplo de vida cotidiana"

Durante su mensaje pascual, el arzobispo destacó que “la Pascua que hoy celebramos no es solo un tema de fe, sino también un ejemplo para la vida cotidiana”, lo que invita a cuestionar los miedos y la falta de esperanza.

Tegucigalpa, Honduras.- Monseñor José Vicente Nácher, durante la misa del Domingo de Resurrección​​​​​​, hizo un llamado a mantener viva la fe frente a los desafíos de los tiempos venideros.

Destacó la participación de las mujeres en la historia de la fe católica mediante la figura de María Magdalena, quien —según relató— interpeló a los apóstoles en medio del desconcierto.

“Necesitamos también hoy mujeres del alba, como Magdalena, que nos interpelen y nos saquen de nuestra monotonía”, expresó, al exhortar a los fieles a asumir una actitud activa de fe y compromiso en la vida diaria.

Ante ese panorama, el ambiente de la misa fue marcado por momentos de oración, cantos litúrgicos, expresiones de alegría por la Resurrección de Cristo, que representa la victoria de la vida sobre la muerte y el fundamento central de la fe cristiana.

Previo a la celebración de la misa pascual, muchos de fieles señalaron que tras días de reflexión, procesiones y actos religiosos, la Semana Santa culmina con esperanza y renovación espiritual.

Asimismo, expresaron que la fecha los motiva a fortalecer su fe y a retomar sus actividades cotidianas con un mensaje de optimismo, ya que para muchos, la Resurrección de Cristo representa un recordatorio que reza "incluso en medio de las dificultades, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo".