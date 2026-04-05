Por qué el nombre de Gigi Hadid aparece en los archivos de Jeffrey Epstein

Los Ángeles, Estados Unidos.- Gigi Hadid rompió su silencio sobre su aparición en los archivos de Jeffrey Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y aseguró que la mención le causó un profundo malestar. La modelo de 30 años respondió a través de un comentario en Instagram, posteriormente eliminado, a un seguidor que amenazaba con dejar de seguirla por no haberse pronunciado antes. "Me revolvió el estómago. Es horrible leer que alguien a quien nunca has conocido habla de ti de esa manera, y más en este contexto", escribió.

Instagram

Hadid explicó que nunca tuvo contacto con Epstein y que, en el momento en que el financiero habría escrito el correo en cuestión, ella tenía entre 20 y 21 años. Según la modelo, su nombre fue mencionado porque Epstein "intentaba atribuirse el mérito de las carreras de otras personas para manipular a sus víctimas. "La razón por la que no se había manifestado antes, aclaró, fue su deseo de no restarle protagonismo a los testimonios de las víctimas reales. Fue la presión de ese comentario lo que la llevó a hacer pública su posición.

Hadid aprovechó también para desmentir cualquier insinuación sobre los orígenes de su carrera. Detalló que firmó con la agencia IMG en 2012 tras reunirse con varias agencias antes de cumplir los 18 años, y que su trayectoria profesional se construyó a partir del trabajo propio y de los valores que su familia le transmitió. "Quiero declarar de forma inequívoca que nunca tuve ninguna vinculación con ese ser repugnante", concluyó. El nombre de Gigi Hadid, junto al de su hermana Bella, fue mencionado en un intercambio de correos electrónicos de diciembre de 2015 entre Epstein y una persona cuya identidad permanece redactada en los documentos. En esa conversación, el interlocutor anónimo cuestionaba cómo las hermanas habían llegado a ser modelos y a ganar tanto dinero, a lo que Epstein respondió con monosílabos sin ofrecer detalles. Epstein se declaró culpable en 2008 de proxenetismo y cumplió 13 meses de prisión con régimen de semilibertad.