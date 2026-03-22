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El ex príncipe Andrés reaparece en público tras su arresto por el caso Epstein

Más de un mes después de su arresto por presuntos vínculos con Jeffrey Epstein, el príncipe Andrés reapareció en público

  • Actualizado: 22 de marzo de 2026 a las 13:44
El ex príncipe Andrés reaparece en público tras su arresto por el caso Epstein

Sin residencia oficial, con su exmujer alojada en casas ajenas y sus hijas reorganizando su agenda pública, el príncipe Andrés reapareció este sábado en Sandringham por primera vez tras su arresto el pasado febrero.

 Foto: Shutterstock

Los Ángeles, Estados Unidos.- El ex príncipe Andrés fue fotografiado este sábado en los jardines de la finca de Sandringham, en Norfolk, la primera aparición pública del exduque de York desde su arresto el pasado 19 de febrero.

En las imágenes, el hijo de la reina Isabel, paseaba a sus perros acompañado de un guardaespaldas. Andrés fue detenido el día de su 66 cumpleaños bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, acusado de haber remitido documentos comerciales confidenciales al fallecido Jeffrey Epstein.

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De ser declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua. Ha negado todas las acusaciones. Desde su arresto, el príncipe reside en Sandringham tras ser obligado a abandonar el mes pasado Royal Lodge, una mansión de 30 habitaciones ubicada en Windsor que había sido su residencia oficial.

El escándalo ha tenido consecuencias directas para su entorno más cercano. Su exesposa, Sarah Ferguson, se encuentra sin residencia fija desde que ambos perdieron su hogar en Windsor y, según fuentes consultadas por Page Six, ha estado alojándose con amigos, entre ellos Priscilla Presley.

Ferguson también habría tenido dificultades para encontrar alojamiento en Nueva York.Sus hijas, las princesas Beatrice y Eugenie, también han acusado el impacto del caso.

El exprincipe Andrés gritó "soy hijo de la reina" cuando lo sacaron de su mansión en Windsor

Eugenie renunció a su cargo como patrona de Anti-Slavery International tras siete años en el puesto, y fuentes citadas por Us Weekly señalan que ambas están consternadas por la situación de su padre y preocupadas por posibles revelaciones adicionales.

Según esas mismas fuentes, las princesas han debido modificar sus compromisos públicos para lo que resta del año. En el seno de la familia real, el rey Carlos, el príncipe William y la princesa de Gales fueron recibidos con abucheos de manifestantes al llegar a un oficio en la Abadía de Westminster, en protesta por los vínculos de la Corona con el caso. Los tres accedieron al recinto sin responder a los presentes.

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Redacción web
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Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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