El ex príncipe Andrés reaparece en público tras su arresto por el caso Epstein

Los Ángeles, Estados Unidos.- El ex príncipe Andrés fue fotografiado este sábado en los jardines de la finca de Sandringham, en Norfolk, la primera aparición pública del exduque de York desde su arresto el pasado 19 de febrero. En las imágenes, el hijo de la reina Isabel, paseaba a sus perros acompañado de un guardaespaldas. Andrés fue detenido el día de su 66 cumpleaños bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, acusado de haber remitido documentos comerciales confidenciales al fallecido Jeffrey Epstein.

De ser declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua. Ha negado todas las acusaciones. Desde su arresto, el príncipe reside en Sandringham tras ser obligado a abandonar el mes pasado Royal Lodge, una mansión de 30 habitaciones ubicada en Windsor que había sido su residencia oficial. El escándalo ha tenido consecuencias directas para su entorno más cercano. Su exesposa, Sarah Ferguson, se encuentra sin residencia fija desde que ambos perdieron su hogar en Windsor y, según fuentes consultadas por Page Six, ha estado alojándose con amigos, entre ellos Priscilla Presley. Ferguson también habría tenido dificultades para encontrar alojamiento en Nueva York.Sus hijas, las princesas Beatrice y Eugenie, también han acusado el impacto del caso.