Princesas Beatriz y Eugenia son vetadas de Royal Ascot tras escándalo de su padre Andrés en caso Epstein

Londres, Inglaterra.- Las princesas Beatriz y Eugenia de York, hijas del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor y sobrinas del rey Carlos III, han sido vetadas en las célebres carreras de caballos de Royal Ascot tras el escándalo desatado por los vínculos de sus padres con el pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein, según recogió el tabloide dominical 'Mail on Sunday'. Fuentes citadas por este medio afirman que las hermanas, cuyos nombres aparecen varias veces en los llamados papeles de Epstein, no ocuparán sus asientos en el palco de Ascot en junio ni tampoco desfilarán junto al resto de los miembros de la corona británica en el séquito real. "Hablé con mi amigo que trabaja en Ascot y me dijo que a las chicas -en referencia a Beatriz y Eugenia- les han dicho que no pueden estar allí este año", indicó esta fuente al tabloide.

El 'Mail on Sunday' asegura que este veto, que vendría directamente por orden del Palacio de Buckingham, tomó "por sorpresa" a Beatriz y Eugenia, de 37 y 35 años, y supuso un nuevo golpe para la familia. El pasado 19 de febrero, el padre de las princesas y ahora expríncipe fue arrestado durante unas horas por la policía para ser investigado por presunta "mala conducta en el ejercicio de un cargo público" por presuntamente haber filtrado documentación gubernamental sensible a Epstein cuando ejercía como encargado de comercio para el Reino Unido. El tabloide indica que la medida forma parte de una decisión más amplia de excluir a las princesas de todos los eventos públicos en un futuro próximo, pues menciona que todavía existen "serias dudas" en palacio sobre su relación con Epstein y sobre si éstas hicieron la vista gorda a las acciones del pedófilo para promover sus intereses personales y familiares.