Tras el cáncer y la amputación, Grettell Valdez enfrenta un nuevo susto de salud

Grettell Valdez reapareció en el programa Hoy para hablar de su estado de salud, meses después de que trascendiera que había sufrido un cáncer originado por un virus contraído durante una sesión de manicure.
El proceso derivó en la amputación parcial del pulgar de su mano izquierda, una experiencia que la actriz ha descrito en distintas ocasiones como un punto de inflexión en su vida.
En la entrevista, Valdez confirmó que sus revisiones médicas continúan y que los resultados recientes son favorables. "Acabo de ir con mi super doc. Me fui a revisar y todo bien, bendito Dios, porque me estresan esas cosas", declaró.
La actriz explicó que acude a consulta cada seis meses como parte de un seguimiento preventivo que, según ella, le brinda tranquilidad aunque también genera estrés cada vez que se aproxima la fecha.
Sin embargo, la actriz también reveló un episodio más reciente que volvió a encender las alarmas. Al percibir síntomas que interpretó como un resfriado común, decidió automedicarse sin consultar a un médico
La situación se complicó. "Pensé que era como una gripita y dije: 'pues me tomo algo para la gripa'. Hasta que de repente mi cuerpo estaba mal y agarré un virus en la garganta y no termino de recuperarme", relató.
La actriz no ofreció más detalles sobre su evolución, por lo que sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización.