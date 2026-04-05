Al menos 51 personas mueren por accidentes y ahogamiento en Honduras en Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 51 personas han fallecido en Honduras por accidentes de tráfico y ahogamiento en lo que va de la Semana Santa, informaron este sábado fuentes oficiales y de protección civil.

El jefe de Operaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Daniel Molina, indicó a periodistas que, desde el pasado sábado hasta hoy, se han registrado 35 víctimas mortales en diferentes siniestros viales.

La mayoría de los accidentes han ocurrido en zonas rurales y han involucrado principalmente a motocicletas, señaló Molina, quien advirtió que hoy es un "día crítico" debido al alto flujo de personas que aún se desplazan por las carreteras, por lo que se han intensificado los operativos en puntos estratégicos para evitar que la población conduzca bajo los efectos del alcohol.

Por su parte, un informe de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) detalla que 16 personas, entre ellas varios menores de edad, fallecieron por ahogamiento en distintas regiones del país, en tanto que las autoridades de protección civil destacaron que al menos un centenar de personas fueron rescatadas con vida en balnearios y playas.