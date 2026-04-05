Semana Santa 2026 deja 221 conductores positivos por alcohol en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 221 conductores dieron positivo en pruebas de alcoholemia durante la Semana Santa 2026, según el informe más reciente del Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm).
De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades practicaron 2,710 pruebas de alcoholemia a nivel nacional, de las cuales poco más de dos centenares confirmaron la ingesta de alcohol al volante.
Estas acciones derivaron en la retención de 3,725 licencias de conducir y el decomiso de 302 vehículos. Además, se procedió al cierre de 23 bares, 50 centros recreativos y 17 establecimientos adicionales por incumplir normativas vigentes.
El informe también refleja una alta movilización de personas durante el feriado. Un total de 26,652 viajeros se desplazaron en buques de pasaje, 7,718 en lanchas y 1,707 en vuelos nacionales distribuidos en 32 itinerarios.
En cuanto a la siniestralidad, al menos 20 personas perdieron la vida durante el período, según datos actualizados hasta la tarde del Sábado de Gloria. De estas, 17 fallecieron por asfixia por sumersión y tres en accidentes de tránsito.
Las autoridades también registraron el ingreso de 98,383 personas al país durante la Semana Santa. De ese total, 57,675 corresponden a visitantes extranjeros, mientras que 40,708 son hondureños que retornaron desde el exterior.