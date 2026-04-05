Semana Santa 2026 deja 221 conductores positivos por alcohol en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 221 conductores dieron positivo en pruebas de alcoholemia durante la Semana Santa 2026, según el informe más reciente del Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm).

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades practicaron 2,710 pruebas de alcoholemia a nivel nacional, de las cuales poco más de dos centenares confirmaron la ingesta de alcohol al volante.

Estas acciones derivaron en la retención de 3,725 licencias de conducir y el decomiso de 302 vehículos. Además, se procedió al cierre de 23 bares, 50 centros recreativos y 17 establecimientos adicionales por incumplir normativas vigentes.