Carreritas de San Juan reviven la alegría del Domingo de Resurrección en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.– “¡Aleluya, el Señor resucitó!” fue el clamor que resonó con fuerza durante la conmemoración de las tradicionales Carreritas de San Juan, celebradas en la Calle Real de Comayagüela, una de las expresiones más esperadas del Domingo de Resurrección en la capital.

La tradición, profundamente arraigada en la fe popular, reunió desde las 8:00 de la mañana a decenas de feligreses que elevaron oraciones, cantos y expresiones de júbilo para recordar el mensaje de esperanza que simboliza la resurrección de Jesucristo tras la Semana Santa.

Familias enteras se congregaron en los alrededores del barrio San Juan portando velas, imágenes religiosas y diminutos símbolos de agradecimiento por promesas cumplidas.

Uno de los aspectos más llamativos de la jornada fue la masiva participación juvenil, ya que grupos de jóvenes y niños animaron la celebración con dinámicas de baile, cantos y momentos de gozo que recordaban de forma simbólica la pasión, muerte y resurrección de Cristo.

Ya que autoridades eclesiásticas apuntaron que es cada vez más común un encuentro pastoral juvenil, que busca transmitir el mensaje del Evangelio a través de expresiones artísticas que conectan con las nuevas generaciones.

Además, el ambiente estuvo marcado por la música sacra, el repicar de campanas y la convivencia comunitaria. Durante la jornada también se vivió uno de los momentos más emotivos cuando la imagen de Jesús resucitado fue coronada en una ceremonia presidida por el párroco Fray Trino Espinal en la Parroquia Inmaculada Concepción de María, gesto que simboliza la victoria de Cristo sobre la muerte y el inicio de un tiempo de esperanza para los creyentes.

El párroco explicó a EL HERALDO que estas celebraciones no solo representan un acto religioso, sino que también simbolizan una manifestación cultural que fortalece los lazos comunitarios.

"Las celebraciones durante la semana son un sentimiento, una razón de ser y una esperanza que se reanima", explicó. El líder eclesiástico destacó que durante este Domingo de Resurrección, que marca el fin de la Semana Santa, es el génesis de una nueva esperanza para millones de personas en Honduras.

"La resurrección nos llama a no perder la esperanza, y saber que todo va a ser bueno, diferente, y que vamos caminando con Dios", aseguró.

Y fue así que, entre aplausos, cánticos y muestras de fraternidad, la jornada concluyó dejando en los participantes un renovado espíritu de fe, demostrando que las tradiciones del Domingo de Resurrección continúan vivas en el corazón de Tegucigalpa.