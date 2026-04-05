Carreritas de San Juan: ¿qué simboliza esta tradición de Semana Santa?

Cada Domingo de Resurrección, las calles de ciudades como Tegucigalpa y Comayagüela se llenan de fe, color y movimiento con las tradicionales “Carreritas de San Juan”, una de las expresiones más representativas del cierre de la Semana Santa en Honduras.
Esta tradición simboliza la prisa y el júbilo de los discípulos al confirmar que Jesucristo ha resucitado.
Inspirada en el relato bíblico, recrea el momento en que María Magdalena anuncia la noticia y el apóstol Juan corre para comunicarla, marcando el paso del duelo a la alegría.
Durante la actividad, jóvenes cargan en hombros imágenes religiosas, principalmente de San Juan Evangelista, la Virgen María, San Pedro y ángeles, mientras recorren calles y plazas en señal de celebración.
La rapidez del recorrido representa la urgencia de difundir la “Buena Nueva”: que Cristo ha vencido a la muerte.
Además del anuncio de la resurrección, las carreritas también simbolizan el encuentro de la Virgen María con su hijo resucitado, un momento que en la tradición cristiana transforma el dolor en esperanza y vida eterna.
En lugares con fuerte herencia colonial como Comayagua, Gracias y Santa Rosa de Copán, esta práctica adquiere un carácter aún más arraigado, con recorridos acompañados de campanas, música y expresiones culturales que refuerzan su significado religioso.
El acto culmina con el llamado “Gran Encuentro”, donde las imágenes de Jesús Resucitado y la Virgen se reúnen en un ambiente de celebración, flores y, en algunos casos, quema de pólvora.
Las autoridades eclesiásticas destacan que esta tradición no solo tiene un valor espiritual, sino también cultural.
En el recorrido se involucran principalmente a jóvenes, quienes asumen el esfuerzo físico de las carreras como símbolo de una fe viva y renovada.
Tras los días de recogimiento que marcan la pasión y muerte de Cristo, las “Carreritas de San Juan” representan el inicio de la Pascua.
En conclusión, el significado de las Carreritas de San Juan gira en torno al mensaje central del cristianismo: el triunfo de la vida sobre la muerte.