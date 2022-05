Matrícula en Francisco Morazán supera los 300 mil estudiantes

Si bien el tema de la vacunación en menores de edad es de suma importancia en el retorno seguro a clases, la directora departamental aclaró que no se les está negando la matrícula a aquellos menores que aún no han sido inoculados contra el covid-19.

“Les explicamos a los padres de familia que tenemos las medidas de bioseguridad necesarias. Hay padres que no quieren vacunar a los niños y ese ha sido un problema entre los mismos padres que no quieren que los no vacunados lleguen a los salones los que no han sido vacunados”, explicó.

Asimismo, añadió que “el derecho a la educación no se le puede negar a nadie. Mientras se mantengan las medidas de bioseguridad en cada centro educativo, garantizamos a los padres que no habrá contagios”.

Desde el pasado 18 de febrero los directores departamentales, distritales y de los centros educativos fueron instruidos a iniciar clases presenciales de forma escalonada y gradual a los centros educativos.

Durante un recorrido que realizó EL HERALDO por varios centros educativos de la capital, se constató que esa modalidad avanza significativamente, pero la virtualidad sigue primando en el sistema educativo y será hasta en los próximos meses que las autoridades de algunos colegios emblemáticos de la ciudad considerarán iniciar la presencialidad al 100 %.