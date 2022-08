La Escuela Francisco Morazán conoció sobre la gestión de riesgos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El turno para recibir el conocimiento sobre la gestión de riesgos llegó para los héroes ambientales de la Escuela Francisco Morazán.



Con entusiasmo, los defensores del ecosistema escucharon la charla impartida por el Departamento de Educación y Comunicación Ambiental y Salud (Decoas) para luego poner en práctica lo aprendido y rescatar su comunidad.

Ahora la temática impartida relacionada con la identificación de alertas, desastres naturales y señales de emergencia, será multiplicada gracias al esmero del club ecológico del centro educativo.



Carolina Galindo, maestra guía de los defensores del ambiente, manifestó que “los niños están emocionados; están reciclando y aprendiendo. Se han interesado mucho por el aprendizaje del gel de manos. Como centro educativo estamos preparados para recolectar y seguir adelante con el proyecto de Escuelas Amigables con el Ambiente (EAA)”.



Por su parte, la pequeña ambientalista Nathaly Martínez expresó que “las charlas me gustan porque antes no le prestaba atención a cosas que son necesarias saber y ahora me preocupo por conocerlas y aplicarlas. Esta segunda semana aprendí sobre las rutas de evacuación y prevención”.



El mismo deseo de rescate lo expuso Ian Martínez al expresar que ahora si sucede un desastre podrá orientar a las personas y salvar vidas.



