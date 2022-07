Vacío constitucional abre camino para cobros con criptomonedas en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Bajo el paraguas de “podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe” más la necesidad de expandir el criptoturismo en la región, un grupo de 60 comercios están siendo capacitados para ofrecer y cobrar sus productos con bitcóin en el municipio de Santa Lucía.

José Luis Guillén, representante de CoinCaex, empresa guatemalteca de comercialización de criptoactivos en Centroamérica, aclaró que las capacitaciones durarán un mes y al culminarlas, los 60 comercios tendrán una alternativa extra para activar el mercado.

Es decir, cobrar sus productos con bitcóin no remplazará los pagos tradicionales con moneda local o dólar, efectivo o tarjetas, simplemente es una opción más para implementar en los negocios.

“Nuestra Constitución, al igual que la hondureña, no prohíbe usar bitcóin, que el Banco Central de Honduras (BCH) no lo respalde no significa que sea ilegal”, argumentó Guillén.

Para el miembro fundador de CoinCaex, ese método de pago abrirá las puertas para un segmento de mercado que permanece desatendido.

“En un año, el turismo creció en un 30% en El Salvador, es un segmento que tiene poder adquisitivo que busca donde gastar su bitcóin”, indicó, mientras exponía que la volatilidad de esa moneda solo es a corto plazo y no a largo, porque si se traza una línea histórica se evidencia una tendencia alcista al valor de la criptomoneda.

Hay que destacar que de acuerdo con la empresa Triple A, fundada hace cinco años en Singapur, el número de propietarios de criptomonedas en Honduras asciende a 172,361 y hay seis cajeros instalados en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Marcala.

