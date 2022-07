Escolares hacen un llamado a cuidar el medio ambiente

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para cuidar del ambiente no se necesita ser grande o pequeño, basta con tener un corazón agradecido con el mundo que ve nacer a sus hijos: los humanos.



En esta ocasión, la Escuela Estados Unidos presenció el grito de los futuros héroes del país, quienes en una sola voz dijeron: “¡Cuidemos el medio ambiente!”.

DE INTERÉS: Vacío constitucional abre camino para cobros con criptomonedas en Honduras



Los escolares, después de ser capacitados sobre la gestión de riesgos, descubrieron los efectos negativos que implica no cuidar el ecosistema, por lo que pidieron a la población ser responsables del ambiente.



Asimismo, conocieron el significado de las alertas, las que son utilizadas en caso de fenómenos naturales, también las señales de evacuación que debe haber en cada establecimiento público o privado.



Con mucha alegría procedieron a agradecer a Denia Gómez, la encargada de impartir los temas proporcionados por el Departamento de Educación, Comunicación, Ambiente y Salud (Decoas).



En esta misión de rescatar el planeta no pueden faltar los créditos para Fundación Terra, Walmart, Argos, La Galería, Hiper Tiendas Xtra, Equipos Industriales, IREHSA, Metrocinemas, Taxi Express, Santillana, Speedy, GO TV, Pixdea y Urbánico, quienes junto a los niños se pusieron la capa de héroes.

LEA: Santa Lucía, primer municipio hondureño que usará bitcoin