Instituto de Antropología digitalizará trámites para agilizar restauración patrimonial

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) anunció un proceso de modernización orientado a digitalizar sus servicios y agilizar los trámites relacionados con la restauración de bienes patrimoniales en el país.
La iniciativa busca responder a las constantes quejas de ciudadanos, inversionistas y propietarios de inmuebles históricos, quienes han señalado retrasos en los procesos de aprobación para intervenir edificaciones protegidas.
“El IHAH actúa como el ente responsable de velar por la protección del patrimonio, y en ese marco estamos trabajando en una propuesta conjunta con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)”, expresó el gerente del IHAH, Lee Jaruzelski Marín.
Marín detalló que esta propuesta permitirá establecer un mecanismo para la elaboración de diseños y planes de inversión dirigidos a propietarios de inmuebles, con el objetivo de incentivar su restauración y conservación.
“Vamos a tener un mecanismo para poder realizar diseños y propuestas de inversión y de diseño para los propietarios de distintos inmuebles, de manera que se impulsen y se motiven a poder intervenirlos”, explicó el entrevistado a EL HERALDO.
El funcionario aclaró que cuando los bienes pertenecen directamente al Instituto, sí existe la posibilidad de ejecutar obras de intervención con recursos institucionales.
Sin embargo, reconoció que las limitaciones presupuestarias impiden actuar de la misma manera en inmuebles privados, donde el rol del IHAH se limita a brindar asesoría técnica.
“En los casos donde los inmuebles no son propiedad del Instituto, nosotros únicamente brindamos acompañamiento técnico para facilitar los procesos de restauración”, señaló.
En cuanto al Distrito Central, el gerente indicó que se mantiene una coordinación estrecha con la administración municipal encabezada por el alcalde Juan Diego Zelaya.
Este trabajo conjunto está enfocado en la recuperación integral del centro histórico de Tegucigalpa y Comayagüela: “Compartimos una visión integral con la alcaldía para la recuperación del centro histórico, tomando como punto clave el río Choluteca como articulador urbano”, afirmó.
Respecto a las denuncias por la lentitud en los trámites, Marín reconoció que existen atrasos que han generado inconformidad en diferentes sectores a nivel nacional.
Indicó que estas problemáticas ya han sido expuestas ante el Poder Ejecutivo, incluyendo al presidente de la República Nasry Asfura, quien tiene conocimiento de la situación.
“Hay denuncias de distintos municipios, departamentos e inversionistas sobre la lentitud en los trámites, y es un tema que ya ha sido abordado incluso con el Presidente Asfura”, manifestó.
Como respuesta a esta situación, el Instituto impulsa un proceso de fortalecimiento institucional que contempla la contratación de más personal técnico Marín.
El objetivo principal es descentralizar los servicios, reducir los tiempos de respuesta y mejorar la atención a los solicitantes en todo el país.
Ante esta situación, destacó que uno de los pilares de esta transformación es la digitalización de los servicios que se implementará en la institución.
La implementación de una plataforma tecnológica permitirá a los usuarios gestionar sus solicitudes en línea y dar seguimiento en tiempo real a sus expedientes.
“La meta es que las personas puedan realizar sus trámites en línea y dar seguimiento a sus expedientes, garantizando mayor transparencia y claridad en cada proceso”, concluyó.