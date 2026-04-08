Instituto de Antropología digitalizará trámites para agilizar restauración patrimonial

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) anunció un proceso de modernización orientado a digitalizar sus servicios y agilizar los trámites relacionados con la restauración de bienes patrimoniales en el país.

La iniciativa busca responder a las constantes quejas de ciudadanos, inversionistas y propietarios de inmuebles históricos, quienes han señalado retrasos en los procesos de aprobación para intervenir edificaciones protegidas.

“El IHAH actúa como el ente responsable de velar por la protección del patrimonio, y en ese marco estamos trabajando en una propuesta conjunta con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)”, expresó el gerente del IHAH, Lee Jaruzelski Marín.

Marín detalló que esta propuesta permitirá establecer un mecanismo para la elaboración de diseños y planes de inversión dirigidos a propietarios de inmuebles, con el objetivo de incentivar su restauración y conservación.

“Vamos a tener un mecanismo para poder realizar diseños y propuestas de inversión y de diseño para los propietarios de distintos inmuebles, de manera que se impulsen y se motiven a poder intervenirlos”, explicó el entrevistado a EL HERALDO.

El funcionario aclaró que cuando los bienes pertenecen directamente al Instituto, sí existe la posibilidad de ejecutar obras de intervención con recursos institucionales.