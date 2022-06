“Las denuncias no son respondidas”: Inseguridad atemoriza a estudiantes y maestros de la UNAH

Comenzó a pedir a Dios que la cubriera y que no pasara lo que ella se imaginaba: un asalto o una violación. VEA: Capitalinos rechazan cambio de nombre de bulevar Centroamérica a “Resistencia Popular”

El recorrido

“Carné de estudiante, joven”, solicitó uno de los dos guardias que se encontraban en la entrada principal de Ciudad Universitaria. Al mostrárselo, accedió al ingreso a uno de los tres integrantes de este rotativo.

Para el ingreso de los dos restantes, se le explicó que “eran mis acompañantes para realizar un trabajo de clases dentro de la U”. Sin más preguntas y sin revisión alguna, el uniformado de camisa blanca, pantalón negro y un tolete sujetado a su cintura hizo una seña no verbal para dar luz verde al ingreso.



No realizamos ni tres pasos cuando se escuchó una advertencia del guardia: “Solo me hacen el favor de no grabar adentro porque está prohibido”. Esto lo alertó ante el evidente equipo logístico de EL HERALDO para ejecutar su trabajo dentro de este complejo.

Solo en este primer paso se evidenció la vulnerabilidad de las medidas de seguridad, pues con este argumento o excusas como “vengo a dejar dinero a una hermana que está adentro” o “solo vengo por información”, los guardias de la Autónoma permiten el ingreso de cualquier particular y entre ellos se mezclan los asaltantes que aterrorizan a los estudiantes.

Estas endebles medidas persisten, aunque en días anteriores el vicerrector Áyax Irías aseguró que habrá “mejores controles de ingreso”.

Zona del supuesto secuestro

EL HERALDO realizó el primer sondeo en el edificio F1 en el que el pasado 13 de junio trascendió un intento de secuestro a una estudiante, pero horas más tarde las autoridades de esta universidad desacreditaron esa información.

EL HERALDO obtuvo acceso a los grupos de WhatsApp de la seguridad interna de la UNAH en el que al momento de este percance la encargada de estos uniformados solicitó información preliminar, vía esta aplicación de mensajería, sobre lo sucedido con la estudiante.

“¿Quiero saber quién está de guardia en el edificio F1, que ocurrió un incidente y necesito saber quién estaba ahí”, preguntó, a través de un audio, Lissie R. (según guardias) encargada de la seguridad interna de la universidad.

“Buenos días Lissie, soy Adolfo. Ahorita estaba comunicándome con el compañero Oscar Leonel Medina que es el que está asignado en el edificio F1 y él me está comentado que hasta ahorita no ha pasado ningún incidente. Se dio cuenta de alguien que andaba uno de los estudiantes tirando gas en los ojos a los mismo compañeros de los mismo grupos que están alrededor del edificio”, contestó otro sujeto en el mismo WhatsApp.