Infracciones comunes que provocan decomiso de licencia y de vehículo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hay 76 infracciones por las que un conductor puede llegar a perder su licencia de conducir o que le decomisen su vehículo.

Estas faltas pueden ser desde leves, menos graves y graves, todo dependerá del tipo de infracción por la que sean sancionados por un agente de tránsito.

Aunque la lista de faltas son varias, hay unas que son las más recurrentes y si usted como conductor conoce a tiempo de estas infracciones puede evitar los errores comunes que cometen la mayoría de personas al momento de conducir.

Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) explicaron a EL HERALDO las tres faltas más comunes en el decomiso de la licencia de conducir.

El inspector Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigaciones de Accidentes de Tránsito (SIAT), explicó que hay 38 infracciones graves en la Ley de Tránsito.

De estas, las más comunes son: no hacer un alto o irrespeto a un semáforo, exceder el límite de velocidad y hablar por teléfono celular mientras conduce.

De acuerdo con la unidad de Infracciones de la DNTV, hasta el lunes habían decomisado 40,149 licencias de conducir por faltas graves a nivel nacional.

En cuanto a las faltas menos graves, hay 27 infracciones en la ley. Entre las que más irrespetan están: no tener el cinturón de seguridad; no llevar la boleta de revisión y no llevar las puertas del vehículo cerradas. En esta categoría han decomisado 17,933 licencias de conducir en lo que va del año. Y en las infracciones leves hay 11 faltas en la ley.

Entre las más recurrentes está no tener matriculado el vehículo.

Hernández comentó que el primer decomiso de la licencia es por 72 horas y para recuperarla deben pagar en una agencia bancaria la multa de L 600. De existir una reincidencia en la infracción, la suspensión de la licencia será de seis meses y la multa puede aumentar un 50% de lo establecido, es decir, a L 900.Y si hay un tercer decomiso de licencia, será suspendida de manera definitiva.

La mayoría de decomisos de vehículos se efectúa porque el conductor no anda la licencia o revisión del carro. También es motivo de decomiso si el carro carece de luces en la noche y por conducir bajo ingesta de bebidas alcohólicas. La multa también abarca decomiso de licencia y la multa de medio salario mínimo; al pagar la falta o presentar la documentación faltante, regresan el carro.

