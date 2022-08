Hondureño rifa su carro para pagar trasplante de riñón y salvar su vida

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- No hay nada más valiente que un hombre pueda hacer que aferrarse a la vida para seguir cuidando a los seres que más ama en este mundo.

Este es el caso de Eduin Aguilar, un hondureño de 57 años que es un paciente renal.

Luego de estar bajo el tratamiento de diálisis y tener muchas limitantes para que su vida se desarrolle con normalidad, Aguilar necesita una operación para realizar el trasplante de un riñón.

LEA: Buscarán recuperar los espacios y digitalizar la Biblioteca Nacional

Para costear la intervención quirúrgica, desde hace tres meses comenzó a vender boletos de una rifa con el fin de recaudar dinero para la operación. Y es su vehículo que está poniendo en rifa, una camioneta Dodge Durango año 2012.

“Tomamos la decisión de rifar el vehículo. Necesito reunir un millón cien mil lempiras, que es lo que me cuesta la operación del trasplante de riñón”, explicó Aguilar.

El costo del boleto es de 250 lempiras y el sorteo se hará el 9 de octubre mediante un Facebook Live de la parroquia San Juan Bautista de Ojojona, a las 11:30 AM.

Las personas interesadas en adquirir un boleto pueden llamar a los números 9757-0262 y 3360-7490.

ADEMÁS: Regidores se niegan a detallar en qué gastan los fondos rotatorios

“Si yo no me hago el trasplante, mi vida está más cerca de la muerte. Un primo me va a donar su riñón, y con esto me dicen los médicos que tengo más oportunidad de vida”, dijo Aguilar.

El motor para seguir luchando son sus dos hijos menores, de 10 y 12 años.

“Casi no hemos vendido boletos y esta es la única salvación que tengo”, expresó con preocupación Aguilar.

ES DE INTERÉS: Árbol estuvo a punto de quitarle la vida a una madre y su hija en Brisas del Picacho