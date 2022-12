Niños entre 6 meses y 4 años ya son parte de los grupos prioritarios de vacunación anticovid

Según María Elena Guevara, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), los niños en este rango de edad ya son parte de los grupos de personas que deben protegerse de manera primordial. “A ellos se les dejó por último porque no era el grupo prioritario a vacunar. Pero ahora hay que protegerlos, por eso se decidió incluirlos”, dijo.

En un recorrido hecho por EL HERALDO se constató una buena afluencia de padres de familia en compañía de sus hijos, siguiendo las recomendaciones de la OMS.

+¿Quiénes se pueden vacunar contra la fiebre amarilla?

Las autoridades de Salud aclararon que la dosis que se está aplicando a los niños no es la vacuna bivalente, sino la Pfizer pediátrica original. “Debemos aclarar que las bivalentes solo son para dosis de refuerzo, y las tenemos en lista de espera aún”, señalaron.

En otro punto, Elena Guevara discrepó con la solicitud de médicos de aplicar una quinta dosis a los mayores de 60 años, debido a que no es el momento ideal para comenzar. “Actualmente no está recomendada, porque no tiene representatividad como para emitir estas instrucciones”, puntualizó.