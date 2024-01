Cerrato: “No hay incrementos a los precios de la tortilla y el pan”

Fredy Cerrato, ministro de la SDE, declaró con contundencia que “no hay incrementos en el precio de las tortillas y el pan”.

Sin embargo, reconoció la necesidad de abordar las preocupaciones de los productores y, en consecuencia, anunció que ya hay conversaciones con los gerentes de estas empresas para encontrar alternativas.

“Ayer hablé con don Emín Abufele, líder del sector harinero, y me dice que no hay incrementos. Por otro lado, se habla de incrementar en 60 lempiras, dijeron, el precio del quintal de azúcar, y yo acabo de hablar con el director ejecutivo de las azucareras, el señor Guillén, y me dice que es absolutamente falso y está enviando una nota a mi despacho”, enfatizó el titular de la SDE.