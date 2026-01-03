Este es el buque anfibio de guerra que lleva a Nicolás Maduro a Estados Unidos

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7), clase Wasp, señalado por el presidente Donald Trump como parte clave del traslado de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, tras su captura.
El USS Iwo Jima cuenta con una tripulación de más de mil marineros y capacidad para casi dos mil infantes de marina, convirtiéndolo en una fortaleza flotante.
La cubierta de vuelo del USS Iwo Jima permite operar helicópteros, aviones F-35B y aeronaves Osprey, clave en operaciones militares de alto nivel.
El buque de asalto anfibio clase Wasp, como el USS Iwo Jima, diseñado para misiones militares, capturas estratégicas y operaciones especiales internacionales.
El USS Iwo Jima navegando en aguas internacionales del Caribe, en este momento era abastecido de combustible.
Buques clase Wasp, como el USS Iwo Jima, son utilizados por Estados Unidos en operaciones estratégicas, crisis internacionales y despliegues de alta seguridad.
El USS Iwo Jima dispone de sistemas de defensa antiaérea y antimisiles, lo que lo convierte en uno de los buques más seguros del mundo.
USS Iwo Jima, uno de los buques más poderosos de la Armada de Estados Unidos, con capacidad para transportar tropas, aeronaves y detenidos de alto perfil.
El traslado de Nicolás Maduro y su esposa en un buque de guerra estadounidense como el USS Iwo Jima marcaría un hecho sin precedentes en la política regional.
El poder naval de Estados Unidos queda reflejado en el USS Iwo Jima, buque clave en la operación que sacó a Nicolás Maduro de Venezuela la madrugada de este sábado 3 de enero.