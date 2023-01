Los que vendan tortillas a 1.50 lempiras serán multados por el gobierno

Aunque varios sectores de la sociedad, incluidos los productores del alimento, piden a la SDE realizar operativos en las colonias para sancionar a aquellos que venden a altos costos.

“Vendo las tortillas un poco más caras porque son grandes y no me resulta darlas a lempira; la harina me la están vendiendo cara y nadie me ayuda”, indicó una señora que se dedica al rubro de las tortillas y omitió su nombre.

“El trancazo no se ha dado en todas las marcas de harina, pero la pretensión es que SDE investigue sobre el aumento”, dijo Adalid Irías, titular de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (Adecabah).

