"Le salió guaya al fiscal": Romeo Vásquez aclara sobre el cheque de L48 millones

Vásquez Velásquez es acusado de presuntamente recibir dinero por parte del cartel narcotraficante "Los Cachiros" en año 2013 para financiar su campaña política en las elecciones de ese año.

Ayer -26 de mayo- se revelaron una serie de videos de una presunta reunión entre Romeo Vásquez Velásquez y narcotraficantes, encuentro en el que presuntamente habría recibido el dinero en una bolsa negra.

Tras la difusión de este material audiovisual, Vásquez a través de su perfil de Facebook aseguró que con el único narcotraficante con el que se ha reunido es con el expresidente Manuel "Mel" Zelaya.

"Me atacan porque no me arrodillo ante este gobierno corrupto y aliado al crimen. ¡El pueblo me conoce! Y sabe que siempre he defendido a Honduras con honor, no con dólares sucios. ¡Yo no soy Carlos Zelaya!", escribió.