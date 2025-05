Escuelas de la AMDC enseñan a los niños inglés como segundo idioma

Tegucigalpa, Honduras.- Aprender inglés en Honduras como segundo idioma es un sueño para muchos, pero una realidad para pocos. Los precios de las escuelas bilingües son exorbitantes y aunque las escuelas públicas si imparten ese idioma no es lo suficiente para un óptimo aprendizaje.

María Barahona, psicóloga del centro Estrella de Belén, explicó que la mayoría de los alumnos que asisten a este centro son hijos de personas que trabajan alrededor de la zona como vendedores ambulantes o locatarios con puestos de venta.

“Esta nueva metodología comenzó a mediados de lo que fue el mes de febrero, se comenzó a implementar, se trajeron dos maestras de inglés directamente de la Secretaría de Educación, el programa se llama CEDUC, ellas vinieron a dar clases a lo que es tercero de prebásica y a primer grado de básica, implementando con los menores”, explicó Barahona.

La iniciativa aunque es muy buena, no ha sido nada fácil de poner en práctica, o al menos así lo determinó Barahona: “ha sido todo un reto y un proceso bastante arduo, pero ya se han visto resultados, ya ellos pueden reconocer aunque sea lo que son los colores, los días de la semana, comandos básicos como el good morning, good afternoon, thank you, cositas así, ya ellos van aprendiendo”.

Los requisitos para matricular a un niño en este centro son muy sencillos: entregar la información personal del niño y tener voluntad.