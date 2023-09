Fredis Cerrato pide a las amas de casa “hacer un esfuerzo” para encontrar barata la canasta básica

“Por qué la ama de casa, para tener mayor rentabilidad con sus recursos, no aprovecha también la feria del Estadio, el zonal Belén... porque si va a los supermercados de alto nivel, estos le cobran por el local, el empaque y tiene un valor agregado en los productos, entonces, la canasta básica depende de dónde usted se vaya a surtir de ellas”, se preguntó.

Cuando se le dijo sobre el alto precio de la Canasta Básica, Cerrato dijo “en lo absoluto, eso no es cierto, depende si van a comprar la canasta básica a un supermercado de alto nivel y si no hacen un esfuerzo las amas de casas por ir a comprar a la feria, por ir a comprar a Banasupro”, justificó Cerrato.

“No he estado comprando últimamente pollo, pero diría que vale en el orden de unos 7 u 8 lempiras la libra” . Su respuesta sorprendió tanto a la audiencia como a Banegas quién inmediatamente replicó ¿Cuánto?, ¿a dónde?

En ese momento la libra de pollo se cotizaba entre 32 y 35 lempiras en los diferentes comercios del país y el precio puede aumentar dependiendo de la calidad del mismo y de la zona donde esté situado el negocio, por lo que entre la respuesta de Fredis Cerrato y el valor real hay una diferencia de al menos 25 lempiras.

Tras las múltiples opiniones condenando su respuesta y la ola de memes en su contra, Cerrato reaccionó asegurando que tuvo un error y que es la primera vez que le ocurre.

“Quiero pedirle disculpas al pueblo hondureño y si con este lapsus en un momento que sorpresivamente me hizo una pregunta y habiendo leído antes, en su momento, el reporte de la Dirección de Protección al Consumidor, me desubiqué y recordé que 6 ó 7, pero era 16 y 17 que me habían reportado que la semana anterior estaba el precio de la libra de menudos”, dijo durante una llamada al programa TN5 Estelar.