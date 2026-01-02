Capitalinos conmemoran la memoria de sus fallecidos en Año Nuevo 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Con agradecimiento y nostalgia, muchos capitalinos despidieron el año 2025 recordando a sus seres queridos fallecidos en el Cementerio General del Distrito Central.
Desde tempranas horas del 31 de diciembre de 2025, familias completas llegaron al camposanto con flores, velas y oraciones, aprovechando los últimos momentos del año para rendir homenaje a quienes ya no están.
Capitalinos consultados aseguraron que esta tradición representa una forma de cerrar el año en paz, mantener vivo el recuerdo de sus difuntos y reafirmar que la memoria de los que pasaron al más allá continúan presente entre sus familiares.
“Visitar el cementerio antes al iniciar el año es tener sentimientos encontrados al recordar a un familiar que ya falleció; venir es recordar y estar presentes para nuestros seres que ya no están en la tierra”, expresó Melania Soto, capitalina.
Durante los últimos días de diciembre y los primeros de enero, cientos de personas acuden a los distintos cementerios municipales para limpiar tumbas y elevar plegarias, en un ambiente marcado por el silencio, la reflexión y el recogimiento.
"No parece, pero el fallecimiento de un familiar o amigo es una marca que se lleva en el corazón de por vida, y visitarlos para limpiar sus tumbas o mantener sus espacios limpios también es un acto de amor", aseguró María Medina, capitalina que dese hace tres años acude al Cementerio General a visitar a un ser querido fallecido.
Tradiciones y seguridad
Las autoridades del camposanto informaron que diciembre no es una época alta en visitas comparado a otras fechas —como el Día de los Difuntos— sin embargo, las visitas durante el fin de año son significativas.
Durante fin de año se refuerza la seguridad en el camposanto para recibir a la población hondureña que desee visitar a sus familiares fallecidos.
"Siempre se recibe población que viene a coronar a sus familiares incluso si no es mucho el flujo que se da normalmente en otros días", explicó Esdras Izaguirre, administrador del Cementerio General de Tegucigalpa.
Conmemoración
Con flores en mano y corazones nostálgicos, capitalinos invitaron a la población hondureña a visitar los cementerios generales en fechas posteriores al año nuevo como acto de memoria.
"Venir a los cementerios a visitar a sus familiares, a los abuelos, padres, hermanos también es parte de recibir un nuevo año", finalizó Wilmer Montoya, desde el camposanto