Capitalinos conmemoran la memoria de sus fallecidos en Año Nuevo 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Con agradecimiento y nostalgia, muchos capitalinos despidieron el año 2025 recordando a sus seres queridos fallecidos en el Cementerio General del Distrito Central.

Desde tempranas horas del 31 de diciembre de 2025, familias completas llegaron al camposanto con flores, velas y oraciones, aprovechando los últimos momentos del año para rendir homenaje a quienes ya no están.

Capitalinos consultados aseguraron que esta tradición representa una forma de cerrar el año en paz, mantener vivo el recuerdo de sus difuntos y reafirmar que la memoria de los que pasaron al más allá continúan presente entre sus familiares.

“Visitar el cementerio antes al iniciar el año es tener sentimientos encontrados al recordar a un familiar que ya falleció; venir es recordar y estar presentes para nuestros seres que ya no están en la tierra”, expresó Melania Soto, capitalina.

Durante los últimos días de diciembre y los primeros de enero, cientos de personas acuden a los distintos cementerios municipales para limpiar tumbas y elevar plegarias, en un ambiente marcado por el silencio, la reflexión y el recogimiento.