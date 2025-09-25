“Se cae a pedazos”, pacientes denuncian daños en el centro de salud de El Chile

Tegucigalpa, Honduras.- El acceso a la salud es un derecho fundamental, pero los establecimientos públicos en la capital continúan en malas condiciones, mientras que los privados resultan inaccesibles para la mayoría de la población. El centro de salud Doctor Rubén Andino Aguilar, conocido como El Chile, refleja esta realidad. Sus instalaciones presentan un grave deterioro que compromete la atención de los pacientes. “Necesitamos ayuda en el centro de salud de El Chile, se está cayendo a pedazos”, denunció una paciente que acude con frecuencia a recibir atención médica.

EL HERALDO constató la situación en el lugar, aunque el personal informó que no estaba permitido el ingreso de medios de comunicación. Sin embargo, vecinos y usuarios confirmaron que la infraestructura está dañada, sobre todo el área de odontología. "Las instalaciones no están como uno quisiera. Como aquí se alquila, no se pueden hacer reparaciones, y odontología es la parte más afectada", comentó un ciudadano. Las lluvias recientes en el Distrito Central han agravado los daños. El agua se filtra en techos y paredes, provocando desprendimientos de material que hacen cada vez menos segura la atención en el centro.

Pese al mal estado de las instalaciones los vecinos del Barrio Abajo, El Chile, Los Dolores y zonas aledañas, continúan asistiendo al lugar para ser atendidos, ya que es la única opción a la salud que tienen. El mayor problema es que las instalaciones en las que funciona el centro son alquiladas, por lo que, son los arrendatarios quienes deberían de hacerse cargo de los problemas estructurales que presenta el lugar.