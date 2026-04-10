¿Qué colonias serán fumigadas contra el dengue en Tegucigalpa?

Tegucigalpa, Honduras.– Más de 2,400 viviendas de la capital serán fumigadas contra el dengue del 13 al 17 de abril para frenar la propagación de la enfermedad transmitida por la picadura del zancudo Aedes aegypti, informó la Gerencia de Salud de la Alcaldía Municipal del Distrito Centra (AMDC).
Según la calendarización oficial, las jornadas se desarrollarán en tres sectores prioritarios: La Era, Nueva Suyapa y Los Pinos (sectores A y F), definidos en función de los reportes epidemiológicos y niveles de riesgo.
Julio Nolasco, gerente municipal de Salud, detalló que las acciones se ejecutarán de manera articulada con la Región Metropolitana de Salud (RMS), la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y las cuadrillas de la Gerencia de Aseo Municipal (GAM), con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de las intervenciones.
Por ejemplo, el sector de La Era concentra la mayor carga operativa, con 1,268 viviendas programadas para fumigación bajo la coordinación del Centro Integral de Salud (CIS) San Miguel. Seguido de Nueva Suyapa, donde el CIS local tiene prevista la intervención de 900 casas.
En tanto, en la colonia Los Pinos, sectores A y F, el Centro Integral de Salud de la zona liderará las jornadas, con una meta de 300 viviendas.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a colaborar con las brigadas, permitiendo el ingreso a sus viviendas y eliminando criaderos de zancudos, como parte fundamental en la lucha contra el dengue, debido a que, durante las jornadas de fumigación, el 60% de las casas programadas no son fumigadas por las autoridades.
“De cada 10 casas que se visitan, solo cuatro permiten la fumigación, y eso dificulta los procesos, porque el mosquito del dengue (Aedes aegypti) no se controla solo con un 40% de viviendas fumigadas”, señaló Nolasco.
Las autoridades de salud advirtieron a la población que la propagación del vector del dengue es mayor durante el verano, debido al racionamiento de agua, que en años anteriores se podía extender a cuatro días.
Contagios
Hasta la semana epidemiológica del 22 al 28 de marzo, Honduras acumuló un total de 2,197 casos sospechosos de dengue a nivel nacional.
Los casos se reportaron principalmente en el Distrito Central, que encabeza la lista de zonas con más diagnósticos, seguido por las regiones de Choluteca y Cortés, donde municipios como San Pedro Sula, Choloma y Villanueva también concentran una alta carga de la enfermedad.