¿Qué colonias serán fumigadas contra el dengue en Tegucigalpa?

Tegucigalpa, Honduras.– Más de 2,400 viviendas de la capital serán fumigadas contra el dengue del 13 al 17 de abril para frenar la propagación de la enfermedad transmitida por la picadura del zancudo Aedes aegypti, informó la Gerencia de Salud de la Alcaldía Municipal del Distrito Centra (AMDC).

Según la calendarización oficial, las jornadas se desarrollarán en tres sectores prioritarios: La Era, Nueva Suyapa y Los Pinos (sectores A y F), definidos en función de los reportes epidemiológicos y niveles de riesgo.

Julio Nolasco, gerente municipal de Salud, detalló que las acciones se ejecutarán de manera articulada con la Región Metropolitana de Salud (RMS), la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y las cuadrillas de la Gerencia de Aseo Municipal (GAM), con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de las intervenciones.

Por ejemplo, el sector de La Era concentra la mayor carga operativa, con 1,268 viviendas programadas para fumigación bajo la coordinación del Centro Integral de Salud (CIS) San Miguel. Seguido de Nueva Suyapa, donde el CIS local tiene prevista la intervención de 900 casas.