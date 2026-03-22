Solo el 40% de las viviendas está siendo fumigado contra el dengue, advierte la AMDC

Tegucigalpa, Honduras.- Las campañas de fumigación contra el dengue avanzan por debajo de lo previsto en distintos sectores de la capital, según la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

Julio Nolasco, gerente de Salud de la comuna capitalina, explicó a este rotativo que pese a las acciones de mitigación focalizadas la propagación del dengue, los permisos de mitigación en algunas viviendas son una problemática “complicada de resolver” debido a la inseguridad que algunos enfrentan sectores de la capital.

“De cada 10 casas que se visitan, solo 4 permiten la fumigación, y eso dificulta los procesos, porque el mosquito del dengue (Aedes aegypti) no se controla solo con un 40% de viviendas fumigadas”, señaló Nolasco.

El funcionario además apuntó que las incidencias del dengue son mayores durante el verano, debido al racionamiento de agua, que en años anteriores se podía extender a cuatro días.

“Hay colonias que resultan difíciles de abordar debido al horario de cobertura e la inseguridad, pero implementamos campañas de concientización y capacitación en los sectores más complicados”, explicó.