Solo el 40% de las viviendas está siendo fumigado contra el dengue, advierte la AMDC

Tegucigalpa, Honduras.- Las campañas de fumigación contra el dengue avanzan por debajo de lo previsto en distintos sectores de la capital, según la Alcaldía Municipal del Distrito Central.
Julio Nolasco, gerente de Salud de la comuna capitalina, explicó a este rotativo que pese a las acciones de mitigación focalizadas la propagación del dengue, los permisos de mitigación en algunas viviendas son una problemática “complicada de resolver” debido a la inseguridad que algunos enfrentan sectores de la capital.
“De cada 10 casas que se visitan, solo 4 permiten la fumigación, y eso dificulta los procesos, porque el mosquito del dengue (Aedes aegypti) no se controla solo con un 40% de viviendas fumigadas”, señaló Nolasco.
El funcionario además apuntó que las incidencias del dengue son mayores durante el verano, debido al racionamiento de agua, que en años anteriores se podía extender a cuatro días.
“Hay colonias que resultan difíciles de abordar debido al horario de cobertura e la inseguridad, pero implementamos campañas de concientización y capacitación en los sectores más complicados”, explicó.
Sectores
Las autoridades edilicias apuntaron que entre los sectores visitados durante la fumigación del zancudo transmisor del dengue se encuentra la colonia 17 de, Kennedy, Hato de Enmedio, Nueva Suyapa, Villanueva, entre otras.
Además, la comuna capitalina informó que los sectores y viviendas que no son fumigados podrían ser incluidos en futuras campañas de mitigación del dengue con el objetivo de garantizar una cobertura más completa en los distintos barrios de la ciudad.
Sin embargo, la Gerencia de Salud hizo hincapié en la población para facilitar el acceso a los brigadistas, sobre todo durante la temporada de mayor incidencia de dengue, que ronda entre enero y mayo.
“Es fundamental que los vecinos permitan el ingreso de los equipos de fumigación, integrados por la Comisión Permanente de Contingencias ( Copeco ) y la Región Metropolitana de Salud (RMS), en coordinación con los Centros Integrales de Salud (CIS) de cada comunidad”, apuntó.
Incidencias
Honduras registró 1,711 casos de dengue a nivel nacional en lo que va de 2026, según datos de la Secretaría de Salud hasta la semana epidemiológica 10 (del 8 al 14 de marzo).
De esas cifras, 1,688 corresponden a casos sin signos o con signos de alarma, mientras que 23 fueron clasificados como dengue grave.
Entre los sectores del país que registran mayores incidencias de casos son el Distrito Central , seguido por el departamento de Cortés, Choluteca, El Paraíso, Colón y Santa Bárbara.
Ante este panorama, las autoridades sanitarias insistieron en la importancia de la prevención desde los hogares mediante la limpieza constante de fuentes de agua, tapar pilas y barriles, limpiar canaletas y permitir el ingreso del personal de salud debidamente identificado.