Deforestación e invasiones se investigaran en la cuenca del río Guacerique

Tegucigalpa, Honduras. – Las invasiones, la deforestación y las nuevas construcciones detectadas en la parte alta de la cuenca del río Guacerique, objeto de una investigación, informó la Unidad Municipal de Agua Potable y Samiento (UMAPS). “Tenemos vigilancia permanente con el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y las Fuerzas Armadas para evitar nuevas afectaciones en el bosque”, aseguró el gerente de UMAPS, Gustavo Boquín. Según el experto, las viviendas, pozos y otras estructuras ubicadas sobre el cauce principal son construcciones antiguas permitidos dentro del plan de manejo de la cuenca.

Sin embargo, senaló que existe preocupación por las nuevas ocupaciones detectadas. El especialista indicó que en esas áreas se ha observado deforestación y el desarrollo de prácticas agrícolas que no cumplen con criterios de sostenibilidad, situación que podría agravar la situación de la cuenca para captar y conservar agua. El especialista agregó que la UMAPS, trabaja en la actualización del plan de manejo de la cuenca con el objetivo de frenar la expansión de actividades que ponen en riesgo la principal fuente de abastecimiento de agua para la capital.

Según un informe de el ICF, la deforestación en el Distrito central está ligada históricamente al crecimiento urbano descontrolado, la topografía irregular de laderas y los incendios forestales recurrentes. Además, la falta de un plan de ordenamiento territorial obligó la expansión habitacional hacia zonas boscosas periféricas. Esto provocó la pérdida sistemática de amortiguamiento ambiental en áreas clave.

Fin de semana dejó casi 70 litros de agua por segundo en el río Guacerique

El pasado 23 de julio el río registró un caudal cercano a los 70 litros por segundo, posterioremente aumentó a 90 litros por segundo y este lunes alcanzó los 180 litros por segundo, debido a las lluvias que se produjerón, según la UMAPS. No obstante, el gerente de UMAPS recordó que el embalse Los Laureles requiere un promedio de 450 litros por segundo para atender la demanda, por lo que el caudal actual continúa siendo insuficiente.

Racionamientos severos de agua para la capital será de nueve días por sequía en el Distrito Central