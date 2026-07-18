¿Cuánta agua puede almacenar un capitalino en su casa sin recibir multas?

Tegucigalpa, Honduras.- La falta de agua potable en varios sectores del Distrito Central ha obligado a los capitalinos a buscar métodos para almacenar el recurso y garantizar el abastecimiento durante los días de racionamiento.

Aunque almacenar agua en viviendas es una práctica común durante la escasez de agua, la normativa municipal establece límites sobre la capacidad de almacenamiento mediante cisternas.

De acuerdo con el Plan de Arbitrios municipal, en las viviendas residenciales se permite la construcción de cisternas con una capacidad máxima de hasta 40 metros cúbicos de agua, equivalentes a unos 40,000 litros.

Para construcciones comerciales como clínicas, bodegas, supermercados y hoteles, la capacidad permitida aumenta hasta 80 metros cúbicos, según la regulación municipal.

La disposición establece además cobros por la construcción de estos depósitos. En el sector residencial se contempla un pago de 100 lempiras por cada metro cúbico construido, mientras que en el área comercial el valor asciende a 220 lempiras por metro cúbico.

La regulación cobra relevancia debido a la actual situación de escasez de agua que enfrenta Tegucigalpa y Comayagüela, donde las autoridades han pedido a la población hacer un uso responsable del líquido.