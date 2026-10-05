Semana Morazánica: Cenaos pronostica lluvias en centro, sur y occidente del país

Tegucigalpa, Honduras.- El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) pronostica lluvias y chubascos en varias regiones de Honduras durante el feriado Morazánico.
Las condiciones lluviosas se esperan en los próximos días, mientras miles de hondureños se movilizan hacia diferentes destinos turísticos del país para aprovechar el asueto.
Para este martes 6 de octubre, el viento predominante del Pacífico continuará transportando humedad hacia el territorio nacional y convergiendo con la brisa proveniente del Caribe.
Este comportamiento favorecerá la generación de precipitaciones en la mayor parte del país, con mayores acumulados previstos en las regiones centro, suroriente, sur y suroccidente.
De acuerdo con Cenaos, las condiciones lluviosas se mantendrán en los próximos días, por lo que se recomienda a la población permanecer atenta a los avisos y actualizaciones emitidos por las autoridades de Copeco.
Para el miércoles 7 de octubre se pronostica una vaguada ubicada en el occidente del territorio hondureño debido al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico.
Debido a esta condición atmosférica, se pronostican lluvias principalmente en horas de la tarde y las primeras horas de la noche en las regiones suroccidente, centro, donde se ubica el Distrito Central, suroriente y sur.
Las precipitaciones podrían presentarse de manera variable, por lo que no se descarta que algunos sectores registren mayores acumulados de lluvia durante el desarrollo del feriado Morazánico.
También se pronostica nubosidad en diferentes sectores del territorio nacional, incluyendo el Distrito Central y otras regiones donde se concentrará el ingreso de humedad.
Para el jueves 8 de octubre continuará una vaguada ubicada en el occidente del país y mantendrá condiciones favorables para la generación de lluvias en esa región.
Debido a las condiciones meteorológicas, las autoridades recomendaron conducir con precaución a las personas que se desplacen por carretera hacia destinos turísticos, principalmente en las regiones donde se esperan mayores acumulados de lluvia.
El viernes 9 de octubre se registrarán precipitaciones en diferentes sectores del territorio nacional, con mayor intensidad en la vertiente del Pacífico de Honduras. Esto por el flujo de viento proveniente del Pacífico, continuará transportando humedad hacia Honduras y generando mayor nubosidad.
De esta manera, las lluvias se pronostican para diferentes regiones del país durante el Feriado Morazánico, por lo que las autoridades mantienen el llamado a la población a mantenerse informada sobre las condiciones del tiempo.