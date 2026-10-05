Semana Morazánica: Cenaos pronostica lluvias en centro, sur y occidente del país

Tegucigalpa, Honduras.- El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) pronostica lluvias y chubascos en varias regiones de Honduras durante el feriado Morazánico.

Las condiciones lluviosas se esperan en los próximos días, mientras miles de hondureños se movilizan hacia diferentes destinos turísticos del país para aprovechar el asueto.

Para este martes 6 de octubre, el viento predominante del Pacífico continuará transportando humedad hacia el territorio nacional y convergiendo con la brisa proveniente del Caribe.

Este comportamiento favorecerá la generación de precipitaciones en la mayor parte del país, con mayores acumulados previstos en las regiones centro, suroriente, sur y suroccidente.

De acuerdo con Cenaos, las condiciones lluviosas se mantendrán en los próximos días, por lo que se recomienda a la población permanecer atenta a los avisos y actualizaciones emitidos por las autoridades de Copeco.

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Para el miércoles 7 de octubre se pronostica una vaguada ubicada en el occidente del territorio hondureño debido al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico.

Debido a esta condición atmosférica, se pronostican lluvias principalmente en horas de la tarde y las primeras horas de la noche en las regiones suroccidente, centro, donde se ubica el Distrito Central, suroriente y sur.