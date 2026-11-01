Tapete de la Muerte: Cementerio General luce por tercer año alfombras en honor a los difuntos

Tegucigalpa, Honduras.- El Cementerio General de Tegucigalpa volvió a llenarse de color y expresiones artísticas con la elaboración de alfombras alusivas al Día de los Difuntos, una actividad que por tercer año consecutivo reúne a artistas y colaboradores para rendir homenaje a quienes descansan en este histórico camposanto.
La iniciativa es impulsada por el colectivo Gato de Monte, cuyos integrantes trabajaron durante toda la noche para preparar las representaciones que adornan distintos espacios del camposanto y reciben a las familias que llegan a recordar a sus seres queridos.
Belinda Matute, colaboradora de la actividad, explicó que esta expresión artística se ha desarrollado durante aproximadamente tres años y ha contado con el respaldo de personas de la comunidad y del equipo de administración del camposanto.
"Esta tradición se desarrolla en Honduras desde hace aproximadamente tres años, con la participación del colectivo Gato de Monte y otras personas de la comunidad hondureña que se han sumado a esta iniciativa", expresó.
Las alfombras presentan diferentes figuras y elementos relacionados con la muerte, las tradiciones mesoamericanas y el imaginario cultural que rodea esta conmemoración. Cada diseño tiene un significado particular y busca mantener viva la memoria de quienes fallecieron.
"Podemos observar representaciones relacionadas con la muerte, ese imaginario que existe alrededor de ella, así como figuras del sol y otros elementos vinculados con las tradiciones mesoamericanas que también se viven en Centroamérica", detalló Matute.
Entre las representaciones destaca una dedicada a la aviación hondureña, elaborada frente a la tumba de uno de los primeros pilotos militares del país. El diseño incluye la silueta de una aeronave y parte de una pista de aterrizaje, como homenaje a su trayectoria.
La entrevistada explicó que la iniciativa surgió durante una administración anterior del Cementerio General y que las actuales autoridades le han dado continuidad, permitiendo que esta expresión cultural forme parte de las actividades conmemorativas.
"Son artistas que trabajan el arte efímero y desarrollan diferentes expresiones culturales en Honduras. Ellos estuvieron anoche (31 de octubre) elaborando las alfombras y esperamos que también nos acompañen durante el día de mañana", manifestó.
El colectivo Gato de Monte también participa en otras actividades culturales dentro del cementerio, como las conmemoraciones del Día de la Madre y las celebraciones de Semana Santa. Además, mantiene vínculos con expresiones artísticas como el Tapete de la Muerte, una tradición relacionada con México.
Para elaborar las alfombras, los participantes utilizan distintas técnicas y moldes que permiten distribuir los materiales y completar cada figura. Sin embargo, el trabajo requiere varias horas, especialmente cuando los diseños incluyen detalles y representaciones complejas.
Matute destacó que estas actividades permiten reconocer el valor del arte y el patrimonio histórico del Cementerio General, por lo que invitó a los capitalinos a apreciar el trabajo de los artistas y las diferentes manifestaciones culturales que se desarrollan en Honduras.
"En Honduras debemos reconocer la diversidad de espacios artísticos y las diferentes maneras en que se manifiesta el arte. Es necesario valorar y reconocer el trabajo que realiza el colectivo Gato de Monte con estas representaciones alusivas al Día de los Difuntos", concluyó.